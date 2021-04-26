Доронина вернется к управлению МХАТ им. Горького

Устав МХАТ имени Горького будет изменен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги проверки Минкульта.

Изменения коснутся руководства театра и выбора художественного руководителя. Это делается в целях исключения в дальнейшем нарушений, подобных выявленным ранее. «Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького... В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России», — уточнили в пресс-службе.

Обязанности директора сейчас временно исполняет Олег Михайлов, а президентом является народная артистка СССР Татьяна Доронина.

В предыдущей версии устава говорилось о том, что руководство деятельностью театра осуществляет художественный руководитель-директор, заключающий трудовой договор с Министерством культуры. Президента театра в уставе не было, хотя эту должность с 2018 года занимала Доронина.

Художественным руководителем МХАТ им. Горького сейчас является Эдуард Бояков.