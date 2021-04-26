Умер актер Анатолий Салимоненко

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, скончался на 81-году жизни, сообщает «Рен ТВ».

Тело актера найдено в его квартире в Москве. Причину смерти Анатолия Салимоненко пока не называют, но, по предварительным данным, она не носит криминального характера и наступила по естественным причинам.

Салимоненко родился 30 марта 1941 года. После окончания Школы-студии МХАТ работал в Московском ТЮЗе.

Сыграл в спектаклях «Татьяна Репина», «Гуд-бай, Америка!!!», «Собачье сердце». Снимался в фильмах «Аэропорт со служебного входа», «Сердце друга», «Родины солдат». В последний раз появился на экране в 1992 году в фильме «Разыскивается опасный преступник», где также снимались Ивар Калныньш, Наталья Белохвостикова и Вера Васильева.