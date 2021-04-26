Паль назвал причину конфликта с избитым хоккеистом

Актер Александр Паль в беседе с полицейскими назвал причину конфликта с хоккеистом Кевином Антиповым, пишет Telegram-канал Life Shot.

По словам артиста, спортсмен якобы был пьян и пытался справить нужду рядом с машиной, где сидел Паль и его товарищ Даниил Иванов.

На замечание спортсмен якобы не отреагировал, и началась драка, после которой Антипова госпитализировали в больницу им. Пирогова с ушибом и переломом костей лица.

В отделе полиции Паль и Иванов отказались от дачи показаний, третий нападавший пока не допрошен. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью» в отношении неустановленных лиц.

О задержании Паля стало известно 25 апреля. Госпитализированный Антипов опознал актера и написал заявление в полицию.

До этого 32-летний Паль дважды задерживался за участие в несанкционированных акциях. В августе 2019-го года Паль был задержан на Пушкинской площади, тогда на актера завели административное дело.