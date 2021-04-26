В Петербурге завели дело на рэпера за перекрытие дороги при съемках клипа

В Петербурге полиция задержала музыканта и его знакомых за перекрытие дороги при съемках клипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ («Воспрепятствование движению транспортных средств»). В ночь на 25 апреля все трое были задержаны у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где у них проходил концерт», — рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, музыкант 13 апреля устроил экстремальный заезд на спортивном автомобиле на улице Восстания в центре Петербурга, а его приятели выступили в роли видеооператоров, снимая происходящее. В результате на дороге было затруднено движение. Выяснилось, что участники заезда снимали клип.

Имя артиста полицейские раскрывать не стали, добавив, что он «известный в определенных кругах рэп-исполнитель».

По данным The Flow, задержанные — рэпер Грязный Луи и другие участники группы XIII.