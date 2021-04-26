«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм

Картина «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао удостоена премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» (Nomadland).

Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko.

«От имени всех я хочу поблагодарить киноакадемию и всех остальных номинантов, которые были прекрасны <...> И огромное спасибо всей съемочной группе «Земли кочевников», — заявила Чжао в своей речи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения «Оскара».

До этого стало известно, что Хлоя Чжао получила премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Земля кочевников» (Nomadland).

Ранее «Земля кочевников» получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Кроме того, Хлоя Чжао получила премию за режиссерскую работу, а американская актриса Фрэнсис Макдорманд за свою роль в «Земле кочевников» была признана победителем в номинации «Лучшая женская роль».

Кроме того, в марте текущего года лента «Земля кочевников» была удостоена «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм.