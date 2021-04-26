«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Земля кочевников» (2020) Кадр из фильма «Земля кочевников» (2020)
Кадр из фильма «Земля кочевников» (2020)
Highwayman Films

Картина «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао удостоена премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» (Nomadland).

Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko.

«От имени всех я хочу поблагодарить киноакадемию и всех остальных номинантов, которые были прекрасны <...> И огромное спасибо всей съемочной группе «Земли кочевников», — заявила Чжао в своей речи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения «Оскара».

До этого стало известно, что Хлоя Чжао получила премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Земля кочевников» (Nomadland).

Ранее «Земля кочевников» получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Кроме того, Хлоя Чжао получила премию за режиссерскую работу, а американская актриса Фрэнсис Макдорманд за свою роль в «Земле кочевников» была признана победителем в номинации «Лучшая женская роль».

Кроме того, в марте текущего года лента «Земля кочевников» была удостоена «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм.