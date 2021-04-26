Картина Кончаловского получила премию «Ника» за лучший фильм 2020 года

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Статуя национальной кинематографической премии «Ника» на заседании членов Российской... Статуя национальной кинематографической премии «Ника» на заседании членов Российской...
Статуя национальной кинематографической премии «Ника» на заседании членов Российской...
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Картина «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Лучший фильм 2020 года», трансляция велась на официальном сайте премии.

«Это неожиданность приятная очень», – заявил режиссер на сцене.

Кроме того, Кончаловский был удостоен премии за лучшую режиссерскую работу также за фильм «Дорогие товарищи!».

Сюжет фильма Кончаловского разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.

Ранее стало известно, что лучшим фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Ника» стала черно-белая драма «Француз» режиссера Андрея Смирнова. В ходе церемонии вручили премию сразу за два года, поскольку в прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.