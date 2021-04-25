Илон Маск попробует себя в роли ведущего юмористической передачи

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить амплуа и попробовать себя в качестве ведущего юмористической передачи. Первой приглашенной звездой, с которой пообщается предприниматель, станет известная американская певица Майли Сайрус, передает The Hollywood Reporter.

Вечерняя музыкально-юмористическая передача под названием Saturday Night Live выйдет на телевизионные экраны 8 мая.

Маск впервые будет ведущим шоу, при этом Сайрус поучаствует в нем как гость уже не в первый раз. Информацию о будущем выпуске подтвердил телеканал NBC.

Детали этого выпуска юмористического шоу пока держатся в секрете.

Ранее Маск потерял $5 млрд из-за новостей об аварии Tesla. Причиной послужила информация об аварии с участием электрокара Tesla. В ДТП погибли два человека. Дорожная авария случилась в Техасе.

Кроме того, известный предприниматель провозгласил себя «императором Марса». Это второе «звание», которое он выдал себе самостоятельно. До этого Маск переименовал свою должность гендиректора американского производителя электромобилей Tesla в «Technoking», то есть «технокороля».