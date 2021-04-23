Анна Антонова и Юрий Бутусов стали лауреатами «Золотой маски»

Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» прошла в 27-й раз в московском концертном зале «Зарядье», сообщает ТАСС.

«Золотую маску» за лучшую женскую роль в драматической постановке получила актриса Анна Антонова («Экстремалы» театра «Чехов-центр» в Южно-Сахалинске). За мужскую роль награду получил Тимофей Трибунцев («Борис», проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы).

Спектакль «Сказка про последнего ангела» Андрея Могучего в Театре наций назван лучшей драматической постановкой большой формы, спектакль «Пиноккио. Театр» Бориса Юхананова в электротеатре «Станиславский» унес награду как лучшая драматическая постановка малой формы.

Актриса Людмила Гаврилова получила премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана в драме» за роль в спектакле «Петровы в гриппе» «Гоголь-центра», в мужской номинации победителем стал Тимофей Мамлин («Идиот», новосибирский театр «Старый дом»).

Юрий Бутусов получил «Золотую маску» как лучший режиссер за постановку «Пер Гюнт» в Театре им. Вахтангова. За лучшую работу драматурга была отмечена Дина Сафина с пьесой «5 ММ/Н».

Постановка «Фома» на музыку лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в Новосибирском музыкальном театре получила награду как «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле»

Всего было вручено 40 наград.

В 2020 году церемония награждения национальной театральной премии «Золотая маска» впервые прошла онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.