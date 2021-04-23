Умер рэпер Shock G из бывшей группы Тупака Digital Underground

Американский рэпер Shock G (настоящее имя Грегори Джейкобс) умер на 58-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на его отца Эдварда Рэйкера.

Родственник исполнителя, также известного как Humpty Hump, рассказал, что тело музыканта было обнаружено в номере одного из отелей в городе Тампа (Флорида, США). На теле покойного не было травм, причину смерти покажет вскрытие.

Shock G с 1987 года был фронтменом хип-хоп-группы Digital Underground, наиболее известной по песне The Humpty Dance.

В Digital Underground начинал музыкальную карьеру рэпер Тупак Шакур — первой выпущенной композицией, в которой Тупак читает рэп, был трек Same Song этого коллектива.

Shock G часто сотрудничал с Тупаком: он записал с рэпером песню I Get Around и был продюсером дебютного альбома артиста.

Тупак Шакур был застрелен в 1996 году.