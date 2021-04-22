Дакота Джонсон сыграет в экранизации романа Джейн Остин от Netflix

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон сыграет главную роль в экранизации «Доводов рассудка» Джейн Остин, сообщает Variety.

Фильм для стримингового сервиса Netflix снимет Кэрри Крэкнелл — постановщица бродвейского спектакля Sea Wall/ A Life с Джейком Джилленхолом. Съемки планируется начать в мае 2021 года.

Авторы обещают представить зрителям современное переосмысление сюжета книги.

Главная героиня «Доводов рассудка» — 27-летняя Энн Эллиот из семьи, находящейся на грани банкротства. Будучи не замужем, она встречается с мужчиной, которому некогда была вынуждена отказать, и обретает второй шанс на любоь.

«Доводы рассудка» — последняя книга Джейн Остин, вышедшая перед смертью писательницы в 1817 году.

Ранее сообщалось, что манга «Хеллсинг» станет полнометражным фильмом.