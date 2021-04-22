ММКФ откроется новым фильмом Бекмамбетова

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом Тимура Бекмамбетова «Девятаев», передает ТАСС.

Церемония открытия ММКФ состоится в московском театре «Россия».

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 13 кинолент, среди которых российская картина «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши и др.

В документальную программу вошли девять фильмов, среди которых «Дуров» Родиона Чепеля, «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной, «Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем» Сергея Кресо и др. Также запланированы специальные программы, посвященные женскому кино, сериалам, пройдет ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Председателем жюри в 2021 году стал филиппинский режиссер Брийянте Мендос.

Закроется международный кинофестиваль 29 апреля.

Ранее сообщалось, что первый за девять лет фильм Леоса Каракса откроет Каннский фестиваль.