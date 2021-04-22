ММКФ откроется новым фильмом Бекмамбетова

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Кадр из фильма «Девятаев» (2021) Кадр из фильма «Девятаев» (2021)
Кадр из фильма «Девятаев» (2021)
«Базелевс Продакшн»

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом Тимура Бекмамбетова «Девятаев», передает ТАСС.

Церемония открытия ММКФ состоится в московском театре «Россия».

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 13 кинолент, среди которых российская картина «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши и др.

В документальную программу вошли девять фильмов, среди которых «Дуров» Родиона Чепеля, «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной, «Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем» Сергея Кресо и др. Также запланированы специальные программы, посвященные женскому кино, сериалам, пройдет ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Председателем жюри в 2021 году стал филиппинский режиссер Брийянте Мендос.

Закроется международный кинофестиваль 29 апреля.

Ранее сообщалось, что первый за девять лет фильм Леоса Каракса откроет Каннский фестиваль.