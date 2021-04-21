Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel

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Актриса Эмилия Кларк на афтепати журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в... Актриса Эмилия Кларк на афтепати журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в...
Актриса Эмилия Кларк на афтепати журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в...
Danny Moloshok/Reuters

Актриса Эмилия Кларк находится на финальной стадии переговоров со студией Marvel — она должна сыграть в новом проекте «Секретное вторжение».

Как сообщает Variety, звезда «Игры престолов» наверняка получит роль, однако представители Кларк пока не подтверждали эту информацию.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus, в нем также сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Оливия Колман.

О готовящихся съемках «Секретного вторжения» стало известно в 2020 году. Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли супергероя Ника Фьюри, а Мендельсон сыграет скрулла Талоса, в роли которого представал в «Капитане Марвел».

Сюжет комиксов, которые лягут в основу сценария сериала, разворачивался вокруг вторжения инопланетной расы скруллов на Землю. Скруллы могли изменять внешность и долгое время притворялись популярными супергероями.

Ранее был опубликован трейлер фильма Marvel о мастере боевых искусств Шан-Чи.