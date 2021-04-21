Эксперт оценила шансы Марии Степановой на международный Букер

Эксперты считают, что у российской писательницы Марии Степановой, чей роман «Памяти памяти» вошел в длинный список международной Букеровской премии, есть шансы на победу.

Как отметила в беседе с РИА «Новости» главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева, книга Степановой — знаковая книга современного литературного процесса. «Это больше, чем просто восстановление частной семейной истории на фоне событий XX века. «Прошлое внезапно оказалось территорией, на которой разворачиваются войны сегодняшнего дня», — как очень точно сформулировала Степанова в одном из интервью. Мы действительно становимся свидетелями этих войн — прошлое перестало быть чем-то сакральным, неприкосновенным», — обратила внимание она. «Я уверена, что у Степановой хорошие шансы на победу», — добавила Писарева.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии.

Короткий список международного Букера будет объявлен 22 апреля. Победитель будет назван 2 июня в ходе онлайн-церемонии.