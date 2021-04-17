Альфа-банк перестал считать Моргенштерна своим сотрудником

Альфа-банк в связи с появлением информации, что в отношении рэпера Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков, сообщил, что артист не сотрудник банка. Об этом передает РБК.

«Ни для кого не секрет: новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход. Директор работе с молодежью — одна из наших рекламных интеграций. И мы планируем продолжить сотрудничество», — рассказали представители банка.

Ранее стало известно, что против рэпера возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП). Причиной для расследования стали клипы «Розовое вино-2» и Family. На видео жаловался бывший депутат партии ЛДПР Дмитрий Носов.

Российскому исполнителю в соответствии со статьей может грозить штраф до 1 млн. рублей.

До этого новый клип Моргенштерна оценили в РПЦ.