Небинарная дочь Михаила Ефремова стала Сергеем

Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в Facebook рассказала, что дочь Михаила Ефремова по имени Анна Мария стала Сережей.

Ранее девушка уже заявляла о том, что является гендерно небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. «Сережа Ефремов (бывший Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную», — рассказала она, имея в виду свою передачу «Женщины сверху».

У себя в Twitter и Instagram экс-дочь Ефремова также представляется Сергеем.

Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна Мария ранее в эфире НТВ попросила обращаться к ней в мужском роде. «Называйте меня «он», меня зовут Аэм. Я определился, кем я себя ощущаю, и планирую скоро поменять паспорт. Это мое решение», — заявил наследник артиста, в данный момент отбывающего тюремный срок после смертельного ДТП.