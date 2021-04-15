«Психея» выпустит первый за восемь лет альбом

Рок-группа «Психея» анонсировала выход первого за восемь лет альбома.

Релиз «Видения», который готовился около пяти лет, выйдет в июне 2021 года, рассказали в беседе с «Афишей Daily» музыканты.

Как отмечает основатель группы Дмитрий «Фео» Порубов, «Видения» — «очень личный и экспериментальный именно по лирике альбом». Коллектив обещает удивить поклонников «новыми стилистическими построениями, ритмикой и конкретно песенными структурами». «В музыкальном плане мы старались и использовать потенциал каждого музыканта по максимуму, больше экспрессии, мелодичности, драйва и просто совместного музицирования», — поделился он.

Презентация альбома состоится 4 июня в Москве и 11 июня в Петербурге.

«Психея» основана в 1996 году и выпустила пять студийных альбомов, пять синглов и один EP.

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