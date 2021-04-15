Умер режиссер «Симпсонов»

Художник и режиссер «Симпсонов» Эдвин Агилар скончался на 47-м году жизни после инсульта, сообщает The Sun со ссылкой на жену аниматора Марику.

Агилар был госпитализирован с жалобами на потерю речи и затрудненное движение за неделю до смерти. У него был диабет и проблемы с почками, которые привели к болезням сердца. 8 апреля у Агилара случился инсульт, двумя днями позже он умер. Жена объяснила, что кровоизлияние в мозг было настолько сильным, что пережить его он не смог. «Эдвин покоится с миром и ждет перехода на новый уровень путешествия его души», — рассказала она.

Эдвин Агилар родился в Сальвадоре и бежал в США в 1982 из-за гражданской страны в стране. Над «Симпсонами» он работал более 20 лет, последний эпизод, снятый с его участием, вышел через день после его смерти.