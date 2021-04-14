Режиссер англоязычной «Иронии судьбы» раскрыл подробности съемок фильма

Режиссер Марюс Вайсберг известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий» приступает к съемкам новой версии фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Он рассказал «Газете.Ru», что тема оригинального фильма неожиданно оказалась актуальной для США. Режиссер сообщил, что в последние несколько лет целые районы на периферии городов стало не отличить друг от друга, по его словам, их заполнили одинаковые дома, что перекликается с оригиналом фильма.

«Эта тема актуальна в США, так как в последнее время застройщики очень активно стали возводить на периферии районы с одинаковыми домами, названиями улиц, планировкой квартир, начинкой из «Икеи», сетевыми кофейнями и магазинами. Если в советской версии действие происходило в Москве и Ленинграде, то в американской названия городов ничего вам не скажут. Там, грубо говоря, два похожих города под Бостоном − по сути, это как два района вокруг Москвы. Классическое название улицы в США − Мейпл Авеню, одно из самых распространенных названий. В фильме будет, например, Мейпл Авеню, дом 20» — рассказал режиссер.

По словам Марюса Вайсберга, идею съемки англоязычного ремейка в Голливуде восприняли положительно. Создатели фильма долго искали подходящего сценариста.

«Идею очень хорошо приняли в Голливуде, потому что в последние пять лет этот концепт становился в Америке все более и более актуальным. Вопрос был в написании хорошего сценария − это колоссально сложная проблема. Мы долго занимались этим проектом, и за пандемию удалось найти правильного автора − голливудского сценариста Тиффани Полсен, которая написала очень-очень крепкий сценарий», - отметил режиссер.

Также режиссер сообщил, что главную роль в фильме исполнит актриса Эмма Робертс. Съёмки голливудской «Иронии судьбы», по словам Вайсберга, начнутся 1 июля.

Ранее Валентина Талызина, сыгравшая в фильме Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы», усомнилась в успехе голливудской версии. Актриса считает, что англоязычной киноленте не удастся добиться признания советского оригинала.