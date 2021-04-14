Умер писатель Александр Анненский

Писатель и кинодраматург Александр Анненский скончался в возрасте 71 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России.

Причину смерти Анненского в организации не называют. «Ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович», — говорится в сообщении.

Александр Анненский был сыном режиссера и сценариста Исидора Анненского. Он окончил сценарный факультет ВГИК, после этого несколько лет был членом экипажей пассажирских судов загранплавания Черноморского морского пароходства. Анненский был генеральным директором и главным редактором собственного издательского объединения «Глобус», также первым заместителем председателя Комитета московских литераторов.

Написал книги «Эти поразительные Russians!», «Европа на ленте», «Фанера над Парижем. Эпизоды» и др.

В 2007 году документальный фильм «Старик и небо» по сценарию Анненского был удостоен специального диплома и медали «Петр I» за новизну раскрытия образов героев Великой Отечественной войны на Пятом Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова.