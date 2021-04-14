Бибер рассказал о проблемах с наркотиками в новом интервью

Канадский певец Джастин Бибер в интервью изданию GQ рассказал о своих проблемах с наркотиками.

Он признался, что страдал от наркотической зависимости несколько лет назад. По словам Джастина Бибера, охранникам приходилось заходить в его номер и проверять его пульс, чтобы проверить, жив ли он. «У меня был мой успех, но я все еще был несчастен, чувствовал боль. И у меня все еще есть нерешенные проблемы. Я-то думал, что успех мне поможет», — рассуждает Бибер.

Менеджер Бибера уверен, что брак с моделью Хейли Болдуин помог певцу вернуться к нормальной жизни. Однако первый год брака был сложным. «Мы прошли через многое, через ретравматизацию. Мешал недостаток доверия. Были вещи, в которых не хочешь признаваться партнеру, потому что тебе страшно. Не хочешь напугать их своим страхом», — говорит поп-исполнитель.

Ранее Джастин Бибер подал иск после обвинений в изнасилованиях.