Меладзе и Джанабаева стали родителями в третий раз

Певица Альбина Джанабаева родила дочь супругу, эстрадному артисту Валерию Меладзе.

Как пишет издание «СтарХит», ребенок родился в одной из московских клиник.

Пока супруги не показали новорожденную.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. Кроме новорожденной дочери, они воспитывают сыновей Константина и Луку. Также у Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака с Ириной Меладзе, с которой он прожил с 1989 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что 40-летний звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом. У бывшего ребенка-актера и его подруги Бренды Сонг родился мальчик, которого назвали именем Дакота.