Бондарчук и Машков проводили в последний путь Эмиля Верника

Прощание с народным артистом России, режиссером Эмилем Верником прошло 14 апреля в МХТ имени Чехова.

Как пишет «СтарХит», проститься с Верником пришли Федор Бондарчук, Владимир Машков, Гоша Куценко, худрук МХТ Сергей Женовач и др. Речь над гробом отца произнес Игорь Верник. «Он мечтал — в Харькове, в маленькой комнате. Он думал о Москве, об артистах, которых видел только в программках и на театральных афишах, в газетных статьях и журналах, которые собирал и развешивал у себя на стене. Он мечтал быть артистом», — рассказывал актер.

После прощания Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве,

Верник скончался 10 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца. По словам родных, за несколько дней до смерти Эмиль Верник вел активный образ жизни, водил машину.