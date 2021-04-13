Лещенко о смерти солиста «Песняров»: «Борткевич был удивительно оптимистичный человек»

Лев Лещенко прокомментировал новость о смерти вокалиста ВИА «Песняры», заслуженного артиста Белоруссии Леонида Борткевича. Народный артист выразил соболезнования и рассказал «Газете.Ru», как 50 лет назад они вместе были на конкурсе исполнителей и разделили одну премию.

«Я вспоминаю, что в 1970 году мы были вместе на конкурсе артистов эстрады и разделили с ансамблем «Песняры» вторую премию. Первой не было. Борткевич был удивительно оптимистичный, веселый, доброжелательный человек. Последний раз мы были на какой-то программе, где он много рассказывал интересных историй, буквально фонтанировал. Потеря друга и коллеги — это всегда печально. Хочется, чтобы его песни были человеческой компенсацией для друзей и близких», ¬ Not sign– рассказал Лев Лещенко.

Заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни, что стало причиной смерти пока не сообщается. Он был солистом «Песняров» с 1970 по 1980 годы, а затем с 1999 по август 2003 года. В 2009 году возглавил собственный ансамбль «Песняры».