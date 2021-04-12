Земфира опубликовала саундтрек к «Северному ветру»

Певица и композитор Земфира Рамазанова опубликовала саундтрек «Северный ветер» к одноименному фильму актрисы Ренаты Литвиновой.

В Instagram Земфира уточнила, что альбом доступен на всех платформах.

Всего в сборник вошли 15 композиции.

Премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» состоялась в феврале 2021 года. Кроме самой Литвиновой, в картине снялись Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и др.

Земфира выпустила первый за восемь лет музыкальный альбом «Бордерлайн» в конце февраля. Позже ее заподозрили в возможном плагиате обложки альбома.

Рената Литвинова намекнула на выход саундтрека к «Северному ветру» в начале апреля.