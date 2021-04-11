В Роттердаме началось строительство сцены «Евровидения»

Строительство сцены для «Евровидения-2021» официально стартовало в нидерландском Роттердаме, сообщается на сайте международного конкурса.

«Отныне днем и ночью будет проводиться работа по подготовке сцены, закулисной зоны, пресс-центра и всех других областей», – указано в сообщении.

Организаторы конкурса подчеркивают, что все работы будут вестись в строгом соответствии с правилами по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что видео певицы Манижи Сангин (Manizha) с исполнением песни Russian Woman («Русская женщина») стало самым популярным на канале «Евровидения» среди участников 2021 года.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.