Умер рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, умер в возрасте 50 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на семью музыканта.

Симмонс скончался в больнице в Нью-Йорке.

«Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним. Музыка Эрла вдохновляла огромное множество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», — говорится в заявлении близких музыканта.

DMX находился в больнице в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками 3 апреля.

Предположительно, передозировка наркотиков спровоцировала сердечный приступ.

Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.

Как отмечали СМИ исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию.