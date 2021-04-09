Задержана укравшая у Тарзана драгоценности женщина

Правоохранители задержали женщину, которая украла деньги и драгоценности у стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко и его супруги, певицы Наташи Королевой.

Как сообщает Telegram-канал 112, девушку зовут Милана-Екатерина. В соцсетях можно найти видеоклипы и песни в ее исполнении.

Утверждается, что Милана-Екатерина украла у супружеской пары украшения на 5 млн. рублей и около €3 тыс.

Сейчас задержанная доставлена в отдел для дачи показаний.

Скандал с изменой разразился в сентябре 2020 года, когда Королева обвинила актрису Анастасию Шульженко в краже драгоценностей, которую она обнаружила после возвращения из отпуска. После этого супруги заявили, что Глушко стал жертвой спланированных действий мошенниц, записавших свое интимное общение с Тарзаном на видео.

Из-за ролика было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 242.3 «б» («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета»).

Ранее Глушко объявил о своем намерении наказать тех, кто обнародовал интимное видео с его участием, спровоцировавшее громкий скандал.