Менеджер опроверг слухи о смерти рэпера DMX

Менеджер рэпера DMX выпустил в Instagram обращение, в котором опроверг слухи о смерти своего подопечного.

Стив Рифкинд попросил поклонников перестать распространять ложные факты и не тревожить семью 50-летнего музыканта. «DMX все еще жив. Да, он подключен к аппарату жизнеобеспечения, но слухи никому не помогают. Дайте семье хотя бы ночь передышки. Обращение они запишут скоро», — пообещал он.

Рифкинд уточнил, что работал с DMX в течение последних трех лет.

Рэпера DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) госпитализировали с сердечным приступом 2 апреля. По данным издания TMZ, исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию. Предлположительно, сердечный приступ вызвала передозировка наркотиков.

После госпитализации близкие к семье музыканта источники сообщали, что он находится в вегетативном состоянии и плохо выглядит.

Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. У артиста 15 детей, некоторые из которых навещают его в больнице.