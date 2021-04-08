Ахеджакова передумала судиться с экс-супругом

Актриса Лия Ахеджакова отказалась судиться с экс-супругом, художником Борисом Кочейшвили, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на решение Никулинского суда Москвы.

Ахеджакова подавала к супругу иск из-за квартиры — Кочейшвили был прописан на жилплощади артистки после развода.

82-летняя народная артистка России узнала о том, что художник может снова жениться, и в связи с этим решила выписать его и подала заявление в суд. Кочейшвили исполнил требования бывшей жены добровольно и выписался из квартиры. Дело было прекращено.

Ранее сообщалось, что наследство актера Дмитрия Марьянова поделили через четыре года после его смерти. После судебных тяжб вдова актера Ксения Бик не смогла заплатить родственникам покойного компенсацию долей в трехкомнатной квартире в размере 6 млн руб. Савеловский суд Москвы постановил отдать трехкомнатную квартиру отцу и сыну актера.