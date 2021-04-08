Эрмитаж получил официальную жалобу из-за обнаженных скульптур

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил о получении официальной жалобы о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

Пиотровский отметил, что в адрес Эрмитажа поступает много жалоб и предложений в частном порядке, как агрессивных, так и таких, к которым можно прислушаться. «Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. Это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — объяснил Пиотровский журналистам.

Из какого ведомства поступила жалоба на обнаженные скульптуры, директор Эрмитажа рассказывать не стал.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж проверил подлинность драгоценных изделий Карла Фаберже.