Роспотребнадзор назвал причины закрытия «Артдокфеста» в Петербурге

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавируса в киноцентре «Дом Кино», где проходил фестиваль документального кино «Артдокфест» в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление ведомства.

«Не обеспечены условия для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей; отсутствует контроль за использованием посетителями мероприятия средств индивидуальной защиты – зрители в кинозале находятся без масок», — указано в сообщении.

Кроме того, ведомство отмечает, что на площадке не было организовано обеззараживание воздуха, отсутствовали оборудованные места для обработки рук антисептикам, а также не было документов, подтверждающих проведение текущей уборки и дезинфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, в отношении организатора кинопоказов на данной площадке были составлены протоколы об административном правонарушении, два зала «Дома Кино» опечатали, материалы дела подготовлены для передачи в суд.

3 апреля сотрудники полиции и Роспотребнадзора посетили открытие фестиваля в петербургском Доме кино. Свой визит правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора объяснили проверкой фестиваля на предмет соблюдения ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Были опечатаны несколько кинозалов, 4 апреля все показы «Артдокфеста» в Доме Кино были отменены.

Впоследствии стало известно, что показы фильмов в рамках фестиваля отменила петербургская киностудия «Лендок».

Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» проходит с 2007 года.