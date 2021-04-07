Дело о лжесвидетельстве на процессе Ефремова поступило в суд

Дело о лжесвидетельстве на процессе актера Михаила Ефремова поступило в суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Ранее дела в отношении свидетелей защиты Ефремова, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний по делу о смертельном ДТП, передали в суд.

Известно, что во время суда над Ефремовым двое свидетелей — Андрей Гаев и Александр Кобец — заявили, что за рулем автомобиля сидел не актер, а другой мужчина. Один из них описал этого неизвестного и рассказал, что тот сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля еще до аварии. Они также утверждали, что первыми оказались у машины Ефремова в момент ДТП. По их словам, мужчина, сидевший за рулем, им угрожал.

Однако приобщенные к делу записи камер видеонаблюдения этого не подтвердили. Кроме того, экспертиза нашла биологические следы Ефремова на водительской подушке безопасности.

Как рассказывал «Газете.Ru» бывший адвокат актера Эльман Пашаев, свою вину свидетели отрицают. Адвокат потерпевших Александр Добровинский, в свою очередь, уверен, что свидетели были куплены.