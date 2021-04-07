Телеведущей Бородиной понадобилась помощь врачей после выстрела в театре

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что ей пришлось обратиться к врачам после представления в театре. По ее словам, это связано с болью в груди, говорится в публикации в Instagram.

Бородина уточнила, что недавно была на спектакле Ренаты Литвиновой в МХАТ имени П.А. Чехова. Под конец в зале неожиданно прогремел выстрел. Выяснилось, что стрельба была запланирована по сценарию постановки.

Телеведущая рассказала, что через несколько минут она плохо себя почувствовала из-за боли в груди.

«Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу», — написала Бородина.

Результаты обследования показали у актрисы невралгию. Бородина объяснила, что не любит различные экстремальные развлечения, однако не думала, что «выстрелы в театре ее подкосят».

Ранее муж Бородиной подтвердил ее третью беременность. У телеведущей и Курбана Омарова одна общая дочь — пятилетняя Теона.