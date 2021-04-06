Фестиваль Signal объявил первых хедлайнеров

Музыкально-архитектурный фестиваль Signal 2021 объявил первую волну хедлайнеров, сообщает пресс-служба мероприятия.

В новом фестивале примут участие основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс (Nikolas Lutz) из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир (Sonja Moonear), а также Bruce (Larry McCarthy) из Великобритании.

Россию впервые посетит ливанский техно-музыкант Нур Джабер (Nur Jaber). Новый лайв представит финский музыкант Vladislav Delay, который после творческой паузы выступит совместно с медиа-артистом AGF. В первой волне русскую сцену представят Summer of Haze, Vlada и Nikita Zabelin. Кроме того, приедет украинский музыкант Noizar, основатель лейбла Wicked Bass. Сообщается, что в состав хедлайнеров войдут и артисты, выступления которых были перенесены в связи с закрытием границ.

Первый фестиваль Signal прошел в августе 2017 года в Никола-Ленивце и собрал более 5 тысяч посетителей. В 2021 году пятый Signal пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец».

Музыканты будут выступать на четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow.

Ранее сообщалось, что группа «Кино» споет на фестивале «Дикая мята».