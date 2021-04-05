Вышел второй трейлер сериала «Локи» от Marvel

В сети появился второй официальный трейлер мини-сериала «Локи», сообщает студия Marvel.

Телекомикс о сводном брате Тора начнет выходить на стриминге Disney+ с 11 июня.

Действие сериала «Локи» происходит после событий, показанных в «Мстителях: Финал», где бог-трикстер похитил Тессеракт и создал новую временную петлю. Судя по трейлеру, главного героя задержит Мобиус (Оуэн Уилсон), глава Управления временными изменениями, который заставит Локи (Тома Хиддлстона) все исправить.

В сериале задействованы актеры Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино, Ричард Э. Грант, Кэйли Флеминг, Изабель Фретхайм и Вунми Мосаку. Режиссер всех эпизодов «Локи» — Кейт Херрон («Половое воспитание»), в качестве исполнительного продюсера и шоураннера выступает один из создателей «Рика и Морти» Майкл Валдрон.

В начале марта были опубликованы первые кадры со съемок сериала «Локи».

9 февраля исполнителю главной роли Тому Хиддлстону исполнилось 40 лет.