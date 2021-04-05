Тодоровский заключил контракт с ТНТ

Режиссер и продюсер Валерий Тодоровский подписал контракт приоритетного предложения с телеканалом ТНТ, который теперь сможет первым выбирать для производства проекты продюсерской компании Тодоровского.

Тодоровский отметил, что с командой ТНТ у него давно существует «творческое и человеческое притяжение». «Наш договор на бумаге лишь закрепляет то, что уже существует в реальности — новые смелые проекты, новые возможности их реализации», — признался он.

Контент команды Тодоровского будет выходить на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER, работа над несколькими новыми проектами уже ведется.

Валерий Тодоровский снял фильмы «Любовь», «Страна глухих» с Чулпан Хаматовой и Диной Корзун, спродюсировал сериалы «Оттепель» и «Оптимисты», фильмы «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Тиски», «Поддубный», «Кандагар» и др.