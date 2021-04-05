МКС будет использоваться до 2030 года

Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться вплоть до 2030 года или чуть больше. Об этом заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, передает РИА «Новости».

По его словам, планируется осуществлять эксплуатацию станции с плавным завершением полета.

В январе текущего года совет Российской академии наук (РАН) по космосу призвал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного роста трат на поддержание ее использования.

В декабре прошлого года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о будущем Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что Новый экипаж МКС приступил к заключительным предстартовым приготовлениям.с