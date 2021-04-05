Манский сообщил о возможной попытке не пустить зрителей на кино о чеченском гее

Режиссер Виталий Манский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил о возможной попытке не пустить зрителей на кино о чеченском гее «Тихий голос».

Показы пройдут в Москве в рамках «Артдокфеста» 5 апреля, однако билеты на них были выкуплены одномоментно одной картой. До этого Манского попросили снять фильм с показа. «Вчера меня попросили подойти к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить. И он очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ. Но мы сказали, что это сделать невозможно и мы это делать не будем», — объяснил Манский. Ночью после этого билеты были выкуплены.

Режиссер не знает, было ли это сделано, «чтобы не допустить зрителей на фильм, потому что зрители, как правило, приходят и покупают билеты перед началом сеанса», либо стоит «ожидать каких-то не очень желательных зрителей на эти сеансы».

Картина режиссера Река Валерика рассказывает о молодом чеченском бойце Хавадже, вынужденном эмигрировать в Брюссель после того, как брат узнает о его сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что две площадки в Санкт-Петербурге отменили показы «Артдокфеста».