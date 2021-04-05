Две площадки в Санкт-Петербурге отменили показы «Артдокфеста»

Киностудия «Лендок» отменила показы в Санкт-Петербурге фильмов фестиваля документального кино «Артдокфест», сообщается на странице учреждения в Facebook.

Как объяснили в студии, показы отменены «во избежание провокаций и закрытия культурного центра». Это решение было принято в связи с предшествовавшей проверкой петербургского Дома кино.

3 апреля сотрудники полиции и Роспотребнадзора посетили открытие фестиваля в петербургском Доме кино. Они пришли на показ фильма «Расторгуев», посвященного погибшему в ЦАР российскому режиссеру Александру Расторгуеву.

Свой визит правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора объяснили проверкой фестиваля на предмет соблюдения ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Были опечатаны несколько кинозалов, 4 апреля все показы «Артдокфеста» в Доме Кино были отменены.

Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» проходит с 2007 года.