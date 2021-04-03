Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге проверил драгоценные изделия Карла Фаберже на подлинность. Об этом сообщается на сайте музея.

«Выставка (выставка с изделиями) дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты выявили разницу между двумя типами реставрации — музейной и коммерческой.

Изделия были проверены на подлинность после того, как некоторые коллекционеры выразили мнение, что «императорские» яйца Фаберже могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности портретов.

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в свою очередь, заявил, что массовый характер производства, обилие стилистических приемов, высокие цены и сложные судьбы творцов, заказчиков — все это породило массовую активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов.