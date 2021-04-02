Литвинова рассказала о выпуске саундтрека Земфиры к «Северному ветру»

Режиссер и актриса Рената Литвинова рассказала о возможном выпуске саундтрека к фильму «Северный ветер», написанного певицей Земфирой.

Она отметила, что некоторые композиции не вошли в картину. «Северный ветер» — это фильм-архив, который можно пересматривать и переслушивать музыку Земфиры много раз. Я жду, когда она выпустит саундтрек отдельным изданием — там столько невероятной музыки, которая не вошла в картину!» — сказала она в интервью ТАСС.

Премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» состоялась в феврале 2021 года. Кроме самой Литвиновой, в картине снялись Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и др.

Земфира Рамазанова выпустила первый за восемь лет музыкальный альбом «Бордерлайн» в конце февраля. Позже ее заподозрили в возможном плагиате обложки альбома.