Литвинова рассказала о выпуске саундтрека Земфиры к «Северному ветру»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» (2020) Кадр из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» (2020)
Кадр из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» (2020)
Фонд «Запределье»

Режиссер и актриса Рената Литвинова рассказала о возможном выпуске саундтрека к фильму «Северный ветер», написанного певицей Земфирой.

Она отметила, что некоторые композиции не вошли в картину. «Северный ветер» — это фильм-архив, который можно пересматривать и переслушивать музыку Земфиры много раз. Я жду, когда она выпустит саундтрек отдельным изданием — там столько невероятной музыки, которая не вошла в картину!» — сказала она в интервью ТАСС.

Премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» состоялась в феврале 2021 года. Кроме самой Литвиновой, в картине снялись Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и др.

Земфира Рамазанова выпустила первый за восемь лет музыкальный альбом «Бордерлайн» в конце февраля. Позже ее заподозрили в возможном плагиате обложки альбома.