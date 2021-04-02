Кейт Уинслет расследует убийство в трейлере сериала «Мейр из Исттауна»

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал на YouTube локализованный трейлер драматического мини-сериала HBO «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли.

Главная героиня сериала Крэйга Зобела («Эксперимент «Повиновение», «Охота») — детектив из американской провинции Мейр Шихан (Уинслет). Мейр предстоит расследовать жестокое убийство и справиться с кризисом в собственной личной жизни.

Кроме Уинслет, в сериале снялись Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс, Эван Питерс и др.

Премьера детективного сериала «Мейр из Исттауна» состоится 18 апреля на HBO.

Ранее был опубликован трейлер анимационной картины «Спирит непокорный». Главная героиня мультфильма — юная бунтарка Лаки Прескотт, мечтающая сбежать от отца и стать наездницей, как ее мама. Девочка знакомится с диким мустангом Спиритом, однако Спирита похищает ковбой.