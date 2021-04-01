Жизневский получил травму на съемках «Майора Грома»

Актер Тихон Жизневский в интервью RT рассказал о съемках в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Он сыграл в картине главную роль — полицейского со способностями супергероя. По словам Жизневского, до получения травмы он старался не прибегать к помощи дублеров. «Потом, когда начались травмы, уже пришлось обращаться за помощью. Есть даже моменты, в которые человек просто бегает за меня. Сам я не мог, потому что уже практически не ходил», — признался он.

Жизневский уточнил, что порвал мышцу, а после «дорвал» ее. «Появилась гематома, пришлось менять график съемок, все перестраивать, переделывать. Ребята это устроили очень оперативно, за что им большое спасибо. Но дерусь в фильме я сам», — заверил актер.

Премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» состоялась 1 апреля.

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