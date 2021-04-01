Президент Абхазии пригласил Познера посетить республику

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского журналиста Владимира Познера с днем рождения и пригласил его посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба главы Абхазии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии всегда ждут Вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас время», — сказал Бжания.

Он добавил, что все жители республики с недоумением восприняли ситуацию, произошедшую с Познером в Тбилиси. По словам президента, действия «так называемых кавказцев» могут вызывать только возмущение. По его мнению, митингующие в Грузии нарушили все вековые традиции народов Кавказа.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляют участники акции.