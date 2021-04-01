Минкульт разрешил показать полную версию гей-драмы «Супернова»

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Кадр из фильма «Супернова» (2020) Кадр из фильма «Супернова» (2020)
Кадр из фильма «Супернова» (2020)
BBC Films

Минкультуры России выдало прокатное удостоверение полной версии гей-драмы «Супернова» режиссера Гарри Макквина, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Уорлд пикчерз».

Прокат картины начнется с 8 апреля. «По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма», — рассказали в пресс-службе.

По сюжету фильма «Супернова», один из героев постепенно теряет память из-за деменции. История разворачивается вокруг болезни одного из партнеров. В российской версии, получившей прокатное удостоверение 17 февраля и вышедшей в прокат 11 марта, отсутствовала сцена, в которой персонажи после напряженного диалога пытаются заняться сексом, однако у них ничего не получается.

В Минкульте ранее поясняли, что для получения прокатного удостоверения прокатчик предоставил уже отредактированный фильм.