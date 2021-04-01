«В Грузии опасно для россиян»: Песков — об акциях протеста против Познера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции ответил на вопрос об акциях протеста, прошедших в грузинском Тбилиси в связи с приездом российского телеведущего Владимира Познера.

По словам Пескова, в Кремле «решительно осуждают экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси». «Мы видели премьера Грузии, который осудил эти действия. Признательны грузинским полицейским, что вступились за российских граждан. В Грузии опасно для российских граждан. Туда опасно ездить, и россияне должны это четко понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, отмечать лучше дома, здесь спокойнее», — порекомендовал Песков.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольство словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Позже телеведущий опроверг сообщения о том, что был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.