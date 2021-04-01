Познер опроверг сообщения о выписанном в Грузии штрафе

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Познер в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о том, что был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.

Познер подтвердил, что находится в Москве. «Никто из нас не был оштрафован вообще», — сказал он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Познер и его компания въехали на территорию страны законно, однако нарушили карантинные меры и были оштрафованы на $600 (2 тысячи лари).

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольство словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля. Ему пришлось улететь раньше этого срока.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию вокруг приезда Познера в Грузию.