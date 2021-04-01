Познер улетел из Грузии после акции протеста из-за его приезда

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию, сообщает местный Первый канал.

По данным канала, самолет с Познером и сопровождавшими его лицами уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси, в аэропорту были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольстве словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля.