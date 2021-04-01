Познер улетел из Грузии после акции протеста из-за его приезда
Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию, сообщает местный Первый канал.
По данным канала, самолет с Познером и сопровождавшими его лицами уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси, в аэропорту были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольстве словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.
В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.
Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля.