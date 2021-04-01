В РПЦ сочли песню Манижи недостойной для «Евровидения»

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что песня певицы Манижи (Манижа Сангин) недостойна для международного музыкального конкурса «Евровидения», передает РИА «Новости».

По словам, заместителя главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, значительная часть российской женской общественности возмущена песней. Russian Woman («Русская женщина»). Он считает, что «любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией», а также «имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола».

«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе «Евровидение»», — отметил Кипшидзе.

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