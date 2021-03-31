Раскрыты обстоятельства смерти дочери рэпера Tricky

Следствие раскрыло обстоятельства смерти певицы Мины Топли-Берд — дочери рэпера Tricky.

Как сообщает New York Daily News, 24-летняя Мина страдала от нервного срыва после концерта в мае 2019 года, который считала неудачным.

До этого она в течение нескольких лет лечила психические заболевания. Девушку нашли мертвой в психиатрической клинике через несколько дней после концерта.

Следствие пришло к выводу, что Топли-Берд страдала от шизофрении и психоза. Лечение она проходила добровольно. Близкий друг Мины заявлял, что к тому времени она в течение года не употребляла алкоголь и наркотики.

Рэпер Tricky ранее не рассказывал о том, при каких обстоятельствах скончалась девушка. «Я думал, что знаю все о потерях, но умерла моя дочь, и я понял, что понятия не имею об этом. Кажется, я в несуществующем мире и знаю, что ничего уже не будет прежним», — писал он в социальных сетях.